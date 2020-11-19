مرأة

قدمت المصممة البريطانية ستيلا مكارتني في الأسبوع الأخير للموضة في باريس لموسم خريف وشتاء الألبسة الجاهزة 2020 -2021 مجموعتها الجديدة التي ضمت McCartney ما يزيد عن 50 تصميماً.

كانت المجموعة مميزة اختلط فيها الجانب العملي الشبابي مع الجانب الآنثوي العصري، وبذلك شكلت القطع خيارات مثالية للنساء ان كان من تصاميم المعاطف الآنيقة الى الفساتين الميدي ذات القصات المريحة والبدلات الرسمية ذات الطابع الشبابي المميز، والفساتين الماكسي المنسدلة بطريقة لافتة.

تفاصيل غنية زينت المجموعة أيضا من الجيوب الكبيرة الى التلاعب بالأقمشة من ناحية الطبعات والتشكيلات، والياقات العالية المزينة بالأزرار والأكمام الواسعة التي انتهت بشرائط.

تنوعت الألوان بين البيج والأبيض والبنفسجي والرمادي والأسود والأحمر والأخضر الزيتي.

