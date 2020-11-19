عربيات ودوليات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وقال الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «إنه خيار بالتأكيد» مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها. وتابع «لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها». وقال إنه يعتقد «أن الإيرانيين استجابوا فقط للضغوط».

وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال «يجب أن نرى».

