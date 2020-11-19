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واشنطن - الوكالات: مضى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في اصراره على رفض هزيمته في الانتخابات الرئاسية ومعاقبة كل من يرفض الاقرار بنظرية المؤامرة الانتخابية التي يروجها منذ 3 نوفمبر حيث اقال المسؤول عن الوكالة الحكومية المكلفة امن الانتخابات لنفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير.

وأعلن ترامب ليل الثلاثاء الاربعاء اقالة كريس كريبس مدير وكالة الامن السيبراني وأمن البنية التحتية والذي اعلن ان الانتخابات الرئاسية «كانت الأكثر امانا في تاريخ الولايات المتحدة».

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر ان «البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن امن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتا اذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق». وأضاف «لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمت اقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» ورد كريبس في تغريدة قائلا «انه لشرف، اداء الخدمة. لقد قمنا بها بشكل صحيح».

وسرعان ما ندد الديموقراطيون باعلان ترامب ودعوا الى تسريع العملية الانتقالية نحو تسلم جو بايدن الرئاسية. وقال السيناتور مارك وورنر المسؤول الديموقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ان «كريس كريبس موظف رسمي استثنائي وهو تحديدا الشخص الذي يريده الاميركيون لحماية امن انتخاباتنا. ان قرار الرئيس اقالته لمجرد قوله الحقيقة له دلالات كثيرة».

وكانت الوكالة اصدرت الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محلية وفدرالية اخرى مسؤولة عن امن الانتخابات قالت فيه ان «انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر اماناً في تاريخ الولايات المتحدة» وأضاف البيان «على الرغم من عِلمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات التي لا اساس لها وحملات التضليل يمكننا ان نؤكد لكم ان لدينا ثقة مطلقة في امن انتخاباتنا ونزاهتها».

وقال آدم شيف الزعيم الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب «انه لأمر مثير للشفقة لكن للأسف يمكن توقعه، ان يكون الحفاظ على عملياتنا الديموقراطية وصونها سببا للاقالة».

من جهتها وصفت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية السيناتور اليزابيث وارين الاقالة بانها «استغلال للسلطة» من قبل رئيس «ضعيف ويائس». وقالت الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي ان كريس كريبس كان «يحظى باحترام واسع» وانه اقيل «لانه قال الحقيقة للسلطة ورفض حملة ترامب المستمرة» بشأن التزوير الانتخابي.

من جهته اعتبر السناتور الجمهوري ريتشارد بار ان كريس كريبس وفريقه «عملوا بدون هوادة من اجل تعزيز البنية التحتية الانتخابية لدينا». وفي تعارض فاضح مع التقاليد السياسية الأميركية ما زال ترامب يرفض الاقرار بهزيمته، في موقف من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية امام بايدن الذي يُفترض ان يتولى مهامه ظهر 20 يناير 2021. في المقابل يواصل بايدن تحضيراته لبدء ولايته المستقبلية. واختار الثلاثاء عشرة من اعضاء فريق حملته، نصفهم من النساء وبينهم نائب اسود، لكي يحيطون به في البيت الابيض حين يتولى مهامه في 20 يناير.

