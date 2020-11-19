عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: تحدث الرئيس الأميركي السابق، باراك اوباما، امس عن ان ابرز اخفاقاته الجوهرية خلال الفترة الرئاسية تتلخص بـ«المأساة السورية» ومحاولاته الفاشلة لاقناع المجتمع الدولي بالحفاظ على سورية موحدة.

وقال اوباما خلال مقابلة مع قناة الـ«أن تي في» الألمانية «في مجال السياسة الخارجية، ما زالت المأساة في سورية تؤلمني. خلال «الربيع العربي»، كانت مصر في دائرة الضوء، وثم ليبيا، وبدأت سورية في غضون ذلك بالانهيار. لقد فشلت في اشراك المجتمع الدولي في منع سورية من الانهيار. لا استطيع التوقف عن التفكير في المعاناة الانسانية التي تلت ذلك».

كما عزا الرئيس الأميركي السابق فشل نشر شعبيته الى الحزب الديموقراطي مشيراً الى انه «وحتى بعد اعادة انتخابي، لم نستعد الأغلبية في الكونغرس. كانت يداي مقيدة اكثر مما كنت اريد عند تمرير القوانين».

الجدير بالذكر ان باراك اوباما، ترأس الولايات المتحدة الأميركية لثماني سنوات من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، ليترك بعدها البيت الأبيض لخلفه المنتخب الملياردير دونالد ترامب.

واعترف اوباما بنوع من العجز حيال الأزمة السورية وتعرض لانتقادات حادة في الولايات المتحدة وخارجها بعد رفضه ارسال قوات برية اذ رأى الكثيرون في ذلك موقفا «سلبيا».

