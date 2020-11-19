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طهران - فيينا - الوكالات: اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس ان طهران مستعدة للعودة «تلقائيا» الى الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، بحال رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب بعد انسحابه منه قبل عامين. وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة «ايران» الحكومية نشرت امس «ثمة امر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج الى اي شروط او تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وأضاف «هذا الأمر لايحتاج الى اي مفاوضات او شروط. يمكن القيام به».

وألمح بايدن الفائز على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي اجريت مطلع نوفمبر، الى نيته «تغيير المسار» المعتمد مع ايران متحدثا عن امكان عودة بلاده الى الاتفاق المبرم عام 2015، في حال عادت طهران الى تنفيذ التزاماتها. ورأى ظريف ان رغبة بايدن في العودة الى الاتفاق هي امر «جيد جدا» مشددا على انه «في حال عودة (واشنطن) الى التزاماتها ما سنقوم به سيكون سريعا هذا يعني اننا سنعود الى التزاماتنا هذا الأمر لايحتاج الى تفاوض»، وأن الجمهورية الاسلامية «لن تقبل اي شرط» لذلك. مشيرا الى ان رفع العقوبات يمكن ان يحدث سريعا «بثلاثة اوامر تنفيذية». من جهته اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية ستأخذ منحى الفرص بدلا عن مناخ التهديد وأوضح في خطاب عقب ترأسه اجتماعا للحكومة امس ان الولايات المتحدة ستعود مجددا الى الالتزام بالقانون الدولي مع وصول بايدن الى الحكم. وأضاف ان تفاؤله لايعني ان طهران ترغب في خوض مفاوضات مع واشنطن.

في غضون ذلك افاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» امس بأن ايران بدأت تضخ غاز «سادس فلوريد اليورانيوم» في اجهزة طرد مركزي جديدة من طراز «آي. آر-2ام» تم تركيبها في منشأة نطنز وقالت وكالة «رويترز» انها حصلت على نسخة من تقرير الوكالة، التي وجهته للدول الأعضاء والمؤرخ بتاريخ الثلاثاء. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها انها «تحققت يوم 14 نوفمبر 2020 من ان ايران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في اجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي. آر-2ام تم تركيبها في منشأة نطنز».

وتعد هذه الخطوة احدث تطور في الملف النووي الايراني ما قد يعتبر انتهاكا للاتفاق ابرمته مع قوى عالمية والذي ينص على ان بامكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من اجهزة طرد مركزي جديدة من طراز «آي. آر-1ام» وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة. وكان تقرير سابق للوكالة قد اشار الى ان ايران ركبت الأجهزة الجديدة.

