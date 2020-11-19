عربيات ودوليات

القدس المحتلة - دمشق - الوكالات: شنت اسرائيل فجر امس غارات على «أهداف ايرانية» في سورية في ما وصفه الجيش الاسرائيلي بانه رد بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية.

وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي ان مقاتلاته قصفت «أهدافا عسكرية لفيلق القدس وللجيش السوري» في ضربات شنها ليلا وقال الجيش في بيان على «تويتر» ان «ما فعلته ايران وسورية هو انهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط الفا لضرب الجنود الاسرائيليين. ما فعلناه نحن هو اننا ضربنا لتونا اهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سورية».

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي فان الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الاسرائيلية تشمل «مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالاضافة الى بطاريات ارض-جو». ولفت ادرعي في تغريدة على «تويتر» الى ان الدولة العبرية تحمل «النظام السوري مسؤولية اي عمل ينطلق من اراضيه وستواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الايراني في سورية الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقليمي».

من جهتها اعلنت دمشق مقتل ثلاثة من عسكرييها واصابة رابع في القصف الاسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا» عن مصدر عسكري قوله ان «العدو الصهيوني قام بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ».

ولاحقا حذر وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، امس الحكومة السورية من عواقب اي رد محتمل مؤكدا ان «الجيش الاسرائيلي دخل في حالة تأهب».

