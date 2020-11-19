عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سقطت صواريخ كاتيوشا ليل الثلاثاء الاربعاء على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغدادما ادى الى مقتل طفلة واصابة عددمن الاشخاص بالتزامن مع اعلان الولايات المتحدة تخفيض عدد قواتها في العراق وأفغانستان.

وقال شهود ان اصوات انفجارات عديدة سمعت من داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، رافقتها اصوات اطلاق نار لمضادات ارضية. وقال الجيش العراقي ان 7 صواريخ سقطت في العاصمة بغداد 4 منها سقطت داخل المنطقة الخضراء و3 سقطت خارجها، وأضاف ان هذه الصواريخ انطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اعلنت ان الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في افغانستان والعراق بحلول منتصف يناير المقبل وذلك تنفيذا لأوامر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي كان لوح سابقا بسحب القوات برمتها من البلدين. وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر ان نحو الفي جندي سيغادرون افغانستان، على ان يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي اميركي. وأضاف ميلر ان القرار يعكس رغبة ترامب «في انهاء حربي افغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية واعادة جنودنا الشجعان الى الوطن»، وفق تعبيره. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت اوبراين الثلاثاء ان ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأميركية من افغانستان والعراق بحلول مايو.

وتعليقا على هذا التطور، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبيرغ، ان ثمن انسحاب القوات الأميركية من افغانستان يمكن ان يكون باهظا جدا.

كما اثار قرار خفض القوات الأميركية في افغانستان والعراق انتقادات حتى في الأوساط الجمهورية. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان 70 عضوا في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح تعديل قدمه وهو تعديل يقر بالتقدم المحرز في سورية وأفغانستان ويحدد المخاطر المستمرة ويحذر من ان الانسحاب السريع قد يخلق فراغات ستكون ايران وروسيا والارهابيون سعداء بملئها حسب تعبيره.

