عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني امس خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وقال الزياني في مؤتمر صحافي، ان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، «قبل الدعوة لزيارة البحرين»، لافتا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل. من جانبه، أكد أشكنازي أن إسرائيل «ستستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين».

وفي وقت سابق، أمس وصل أول وفد رسمي بحريني برئاسة الزياني، إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها. وعلّق الزياني على الزيارة، قائلا «تعد هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين، بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم».

واضاف «مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع «هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما إذ ستسهم في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا». وشدد وزير خارجية البحرين على أن منطقة الشرق الأوسط «شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع». وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في «إعلان تأييد السلام» وإعلان «مبادئ إبراهيم» الذي وقع في سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأشكنازي في القدس. وكانت حكومة البحرين قد وافقت في سبتمبر الماضي، على إقامة علاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

