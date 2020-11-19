عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل سيعود الى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا. ونقلت حركة «فتح» تصريح الشيخ الذي نشره عبر حسابه على «تويتر»، مؤكدة أن «عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام».

وقال الشيخ في تصريحه «على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020». وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط «صفقة القرن» والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.

وسيشمل استئناف التنسيق بحسب ما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن «القضايا المالية والصحية والسياسية». وقال اشتية «تلقت السلطة الفلسطينية رسالة كنا ننتظرها، تقول إن إسرائيل مستعدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا».من جهتها دانت حركة «حماس» قرار السلطة الفلسطينية وطالبتها «بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره».

