عربيات ودوليات

شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن في فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بجمهورية مصر العربية، التي انطلقت الثلاثاء وتستمر حتى 26 نوفمبر الحالي بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري. واكتمل خلال الأيام الماضية وصول جميع القوات والمعدات للدول المشاركة لكلاً من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب. ويعد تدريب «سيف العرب» واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وذلك باستخدام جميع الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية وكذلك اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة. ويأتي ذلك التدريب استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة.

