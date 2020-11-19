عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في نهاية هذا الأسبوع، في قمة افتراضية تستضيفها السعودية بإقرار إجراءات جريئة وطموحة لمواجهة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها، ولا سيّما على الدول الفقيرة. وقال غوتيريش في رسالة نشرت الثلاثاء إنّ «مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون الآن ينبغي على مجموعة العشرين أن تظهر قدراً أكبر من الطموح وأن تقرّ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة بفعالية والحؤول دول أن يتحوّل الركود العالمي إلى كساد عالمي».

وأضاف الأمين العام في رسالته أنّه «في الوقت الذي نتصدّى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحّدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل». وشدّد غوتيريش على وجوب أن تمثّل «الجائحة جرس إنذار لجميع القادة: الانقسام يعني تعريض الجميع للخطر، والوقاية تعني توفير أموال وإنقاذ أرواح».

وحذّر الأمين العام في رسالته من أنّ الأزمة الراهنة يمكن أن تدفع 115 مليون شخص (إضافي) للوقوع في براثن الفقر المدقع، وقد يتضاعف تقريباً الجوع الحادّ ليطال أكثر من 250 مليون شخص. ودعا غوتيريش إلى تمديد تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل دولاً متوسّطة الدخل تعاني من جراء الجائحة وتحتاج إلى إعفائها من سداد خدمة الدين خلال العام المقبل.

