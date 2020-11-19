عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أظهرت نتائج التجارب الأولية أمس أن لقاح شركة «سينوفاك بيوتيك» الصينية التجريبي للوقاية من «كورونا» استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض. وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم «كورونافاك» قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك. يشار إلى أن لقاح الصين هذا ليس وحيداً، فقد تحمل السنة المقبلة بوادر انفراجة كبيرة في مكافحة فيروس «كورونا» الذي أصاب حتى الآن أكثر من 54 مليون إنسان حول العالم، خصوصاً بعد إعلان كل من شركة «موديرنا» وقبلها «فايزر» عن نجاح لقاحين ضد الفيروس المستجد بنسبة مرتفعة جداً.

