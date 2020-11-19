دوليه

ألحقت اسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية 6-0 لتخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات أول من امس في اشبيليه.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف. ورفعت اسبانيا رصيدها في ختام المنافسات الى 11 نقطة لتتخطى ألمانيا (9 نقاط)، فيما لم تلعب مباراة سويسرا وأكرانيا لاكتشاف حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الثاني.

وانضمت اسبانيا الى فرنسا المتأهلة سابقا وباتا بانتظار من سيلحق بهما عن المجموعتين الأولى والثانية التي يتصدرهما ايطاليا وبلجيكا تواليا.

وكانت ألمانيا بحاجة للتعادل فقط لتضمن الحصول على بطاقة المربع الذهبي، لكن المدرب السابق لبرشلونة لويس أنريكي عرف كيف يلاعب خصمه يواكيم لوف، وجعل المانشافت يتجرع من نفس الكأس التي أسقاها الى البرازيل في كأس العالم 2014 عندما تغلب عليه 7-1. وهو اكبر فارق في الاهداف تمنى به شباك منتخب ألمانيا بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها امام النمسا عام 1931. ومن شأن هذه الخسارة الفادحة ان ترسم علامة استفهام حول مصير المدرب يواكيم لوف قبل 8 اشهر على انطلاق كأس أوروبا.

وأجرى أنريكي خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سويسرا 1-1 السبت الماضي، وعدل خطته من (4-2-3-1) الى (4-3-3)، حيث تخلى عن جهود سيرخيو بوسكيتس وميكيل ميرينو وأويارزابال وفابيان رويز وسيرخيو ريغولون مقابل الاعتماد على خوسيه لويس غايا ورودري وكوكي وسيرخيو كاناليس وموراتا، في حين استبدل لوف مدافعه أنطونيو روديغير بلاعب الوسط طوني كروس.

ونجحت التبديلات التي قام أنريكه بها على أكمل وجه اذ أسفرت عن هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلها «الماتادور».افتتحت اسبانيا التسجيل في الدقيقة 17 بضربة رأس لمهاجم يوفنتوس الايطالي اثر ركلة ركنية من البديل رويز. ونجح توريس في محاولته الثانية بادراك شباك نوير بعد متابعته بتسديدة قوية كرة ارتدت من العارضة سددها رويز(33).

وأضاف رودري الهدف الثالث من ضربة رأسية في الزاوية العكسية لنوير بعد ركنية من كوكي (38).وهي المرة الأولى التي تنجح فيها اسبانيا بالتقدم على ألمانيا بثلاثية في الشوط الأول.

وتعرض قائد «لاروخا» سيرخيو راموس (34 عاما) لاصابة في العضلة الخلفية لفخذه ما أدى الى استبداله بلاعب مانشستر سيتي الانكليزي اريك غارسيا.

ورفعت اسبانيا النتيجة الى 4-0 بعد هجمة خاطفة قادها رويز مرر الكرة على اثرها الى غايا الذي انسل بين المدافعين ومررها عرضية على باب المرمى الى توريس غير المراقب فسدد بقوة في شباك نوير (55).

وأحرز توريس الثلاثية (هاتريك) من تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء بيمناه على يسار نوير (71). وأصبح توريس أول لاعب في تاريخ «لاروخا» يسجل هاتريك في شباك المانشافت.

واختتم البديل أويارزابال مسلسل أهداف صاحب الضيافة قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة قريبة بعد كرة خلفية من غايا (89).

من جانب أخر لم يتم تحديد موعد المباراة التي كانت مقررة بين سويسرا وأوكرانيا لمعرفة من سيهبط بينهما للمستوى الثاني، علما أن لأوكرانيا ست نقاط وهي حاليا في المركز الثالث، وسويسرا رابعة بثلاث نقاط. وكان الاتحاد الأوكراني أعلن قبل المباراة بساعات أن المباراة لن تقام وأن هذا القرار جاء «بعد وضع السلطات الصحية في لوسيرن المنتخب الأوكراني بأكمله في الحجر الصحي»، مشيرا الى أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي للعبة («ويفا») بذلك.

