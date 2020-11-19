فرنسا أضافت السويد إلى ضحاياها

دوليه

تغلبت فرنسا على ضيفتها السويد 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية أول من أمس. وكانت فرنسا ضمنت بلوغها نصف نهائي دوري الأمم بفوزها على البرتغال 1-0 في عقر دار الأخيرة في الجولة الماضية. وارتأى مدرب فرنسا ديدييه ديشان اشراك ثلاثة لاعبين ذوي نزعة هجومية هم ماركوس تورام وأوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان. وافتتحت السويد التسجيل عندما تزحلق لاعب وسط فرنسا بول بوغبا داخل المنطقة محاولا تشتيت احدى الكرات ليتلقفها فيكتور كلايسون ويسددها بحرفية، اصطدمت بقدم مدافع فرنسا رافاييل فاران خادعة الحارس هوغو لوريس وتهادت داخل شباكه (5).

وضغط المنتخب الفرنسي في محاولة لادراك التعادل، ولعب جيرو كرة رأسية بين يدي الحارس السويدي روبن أولسن (12)، لكن الأخير وقف عاجزاً عندما مرر تورام كرة عرضية داخل المنطقة تابعها جيرو بيسراه زاحفة داخل الشباك (16).

وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته وأضاف هدفا ثانيا عبر بنجامان بافار (36).

وفي الشوط الثاني شارك مهاجم باريس سان جيرمان كليليان مبابي في منتصفه، وفي أول لمسة له مرر كرة متقنة داخل المنطقة سبح لها جيرو وسددها في الشباك السويدية (60) رافعاً رصيده الى 44 هدفاً على الصعيد الدولي (51). وقبل نهاية المباراة بدقيقتين قلصت السويد النتيجة بواسطة روبن كايسون، قبل أن ترد فرنسا بالهدف الرابع عن طريق كينغسلي كومان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها ضمّدت البرتغال جراحها بفوز مثير على مضيفتها كرواتيا 3-2.

ولعب المنتخب البرتغالي بطل أوروبا عام 2016 ودوري الأمم العام الماضي بتشكيلة قوية بقيادة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو على الرغم من عدم أهمية النتيجة بالنسبة اليه، بعد خسارته أمام فرنسا على أرضه 0-1 في نهاية الأسبوع وفقدان لقبه في هذه المسابقة.

وتقدمت كرواتيا عن طريق لاعب وسط تشلسي ماتيو كوفاسيتش (29)، لكن منتخب بلاده تلقى ضربة قوية في مطلع الشوط الثاني عندما طرد له الحكم لاعب وسطه ماركو روغ لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 51 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

