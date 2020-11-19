فوز البرازيل والأرجنتين

دوليه

تحاول البرازيل والارجنتين التغريد خارج السرب في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، فحققت الأولى أفضل بداية لها في التصفيات منذ 51 عاما بفوزها الرابع تواليا على مضيفتها الأوروغواي العنيدة 2-0 أول من امس، فيما عادت الثانية مع نجمها ليونيل ميسي بالنقاط من أرض البيرو بهدفين نظيفين أيضا.

وعلى ملعب «سنتيناريو» الشهير في مونتيفيديو، حسمت البرازيل مواجهتها منطقيا مع الأوروغواي في الشوط الاول، بهدفين من تسديدة لأرثر من خارج المنطقة ارتدت من الدفاع داخل الشباك (34) ورأسية جميلة لريشارليسون بعد عرضية من رينان لودي (45)، مستفيدة من غياب المهاجم لويس سواريز المصاب بفيروس كورونا المستجد ثم طرد المهاجم الآخر ادينسون كافاني في الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية، عوّضت الارجنتين تعادلها الاخير مع الباراغواي بفوز مستحق على البيرو 2-0 في ليما، بهدفي مهاجميها الشابين نيكولاس غونساليس (22 عاما) ولاوتارو مارتينيس (23 عاما).

ويحاول مدربها ليونيل سكالوني بناء تشكيلة متجانسة مع نجمه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات.ودفع بمهاجمين أمام نجم برشلونة، فنجح غونساليس لاعب شتوتغارت الألماني بهدف خاطف في الدقيقة 17، قبل أن يعزز مارتينيس مهاجم انتر الارقام بعدها بتسع دقائق. ويبدو أن غونساليس سينافس على موقع أساسي في تشكيلة «ألبي سيليستي» التي يغيب عنها المصابان سيرخيو أغويرو وباولو ديبالا، فيما جلس على مقاعد البدلاء لوكاس أوكامبوس وأنخل دي ماريا بعد ادائهما العادي الاسبوع الماضي ضد باراغواي (1-1).

وعادلت الاكوادور اكبر فوز في تاريخها ضمن التصفيات، بسحقها ضيفتها كولومبيا 6-1، لتحقق فوزها الثالث تواليا بينها انتصار لافت على الاوروغواي 4-2.

وحصدت بوليفيا نقطتها الاولى بتعادلها على أرض الباراغواي 2-2 بهدفي مارسيليو مورينو (41) وبوريس سيسبيديس (45)، فيما سجل لصاحب الارض أنخل روميرو (19 من ركلة جزاء) وكاكو (72).

وسجل سالومون روندون هدفا متأخرا (81) منح فنزويلا فوزها الاول على ضيفتها تشيلي 2-1.

