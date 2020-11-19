راشفورد يشجع الأطفال على القراءة

دوليه

أطلق نجم نادي مان يونايتد الإنكليزي ماركوس راشفورد اول من امس حملة جديدة لتشجيع الأطفال على القراءة بمباركة رسمية هذه المرة، بعدما كان أجبر الحكومة البريطانية على إطعام الأطفال الأكثر فقرا خلال العطلات المدرسية غداة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهاجم البالغ من العمر 23 عاما «لقد بدأت القراءة في سن السابعة عشرة، وقد ساعدني ذلك في تغيير نظرتي وذهنيتي». وأضاف» كنت أتمنى فقط لو أتيحت لي فرصة بدء القراءة عندما كنت طفلا، ولكن الكتب لم تكن أبدا شيئا يمكنني حيازته لأنه عبء على ميزانية العائلة عندما تكون بحاجة إلى وضع الطعام على الطاولة».

وتعاون راشفورد مع دار النشر «ماكميلان لكتب الأطفال» لإطلاق سلسلة موجهة للنشء تحت عنوان «أنت بطل» بدءا من مايو 2021. واشار ماكميلان إلى أن كل فصل من السلسلة سيلخص قصة من حياة راشفورد الخاصة، وسيغطي مواضيع مثل قيمة التعليم وفهم الثقافة والقدوة النسائية. كما يخطط لاعب كرة القدم لإطلاق ناد للكتاب في العام المقبل.

وأوضح لاعب منتخب إنكلترا ثمة أوقات كانت القراءة تساعدني بالهروب. أريد هذا الهروب لجميع الأطفال.

