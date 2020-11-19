مونتينيغرو اكتسحت قبرص

دوليه

فاز منتخب مونتينيغرو على ضيفه المنتخب القبرصي بأربعة 4-0 أول من امس، في اطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وافتتح ستيفان يوفيتيتش التسجيل لمنتخب مونتينيغرو في الدقيقة 14 قبل أن يسجل ألكسندر بولييفتش هدفين في الدقيقتين 25 و28 فيما أحرز ستيفان ميوغوسا الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وتصدر منتخب مونتينيغرو المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط لمنتخب لوكسمبورغ التي تعادلت مع ضيفتها أذربيجان بدون أهداف. واختتم المنتخب الأذربيجاني مبارياته برصيد 6 نقاط في المركز الثالث فيما جاءت قبرص رابعة برصيد 4 نقاط. وحسم منتخب جزر الفارو صدارة المجموعة الأولى من المستوى الرابع بعد أن تعادل مع مستضيفه منتخب مالطا (1-1) فرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الأول مقابل 9 نقاط للمنتخب المالطي الثاني.

