إنريكي يشيد بلاعبيه

دوليه

قال لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني ان فريقه كان الأفضل على كل الأصعدة امام نظيره الألماني واستحق تحقيق الفوز الكاسح بسداسية نظيفة. وأوضح انريكي ان تأهل «لا روخا» الى المربع الذهبي هو نتاج عمل كل اللاعبين. وتغلب المنتخب الاسباني على نظيره الألماني بسداسية تاريخية في ختام مباريات المجموعة الرابعة من القسم الأول لدوري الأمم الأوروبية فضمن الفريق تأهله الى نصف نهائي البطولة. الفيروس يضرب سامباولي أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، اصابة مدربه خورخي سامباولي وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق، بفيروس كورونا. وأضاف النادي في بيان رسمي، ان الفحوصات التي أجريت أول من امس جاءت ايجابية بالنسبة للمدرب وثمانية آخرين، من ضمنهم المدافع «غابرييل» وهو اللاعب الوحيد ضمن المصابين بالفيروس، أما البقية فجميعهم من الطاقم الفني، وأكد النادي أن الأعراض بسيطة وأن كل من ثبتت اصابتهم قد خضعوا فوراً للعزل الصحي.