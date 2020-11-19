مصر تضع قدماً في نهائيات «أمم أفريقيا»

دوليه

بات المنتخب المصري على مقربة من حسم تأهله لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون بعدما حقق فوزا ثمينا على توغو في عقر دارها بنتيجة 3-1 أول من امس في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة. سجل للفراعنة محمد مجدي أفشة في الدقيقة 18 ومحمد شريف (33) ومحمود حسن «تريزيغيه» (53) وأحرز جوزيه يارا دوكيه هدف توغو (90+3). واستعاد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري صدارة المجموعة 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر ليقترب الثنائي من التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتجمد رصيد توغو عند نقطة واحدة في المركز الأخير لتنتهي آمالها في التأهل بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وجاء الانتصار في غياب النجمين محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال لاصابتهما بفيروس كورونا. وقدم المنتخب المصري مستوى أفضل بكثير مقارنة بمباراة الجولة الماضية أمام توغو بالقاهرة والتي فاز فيها بهدف نظيف.