«الأولمبي المصري» هزم البرازيل

دوليه

قلب منتخب مصر الأولمبي الطاولة على ضيفه البرازيلي بالفوز عليه 2-1 بستاد القاهرة أول من امس في ختام الدورة الودية الدولية التي أقيمت في مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو. تقدم منتخب البرازيل عن طريق نجم ريال مدريد رودريغو في الدقيقة 17 لكن كريم العراقي ظهير أيمن منتخب مصر نجح في ادراك التعادل في الدقيقة 48 وأضاف أحمد ياسر ريان هدف الفوز للفراعنة في الدقيقة 56. وتوج منتخب مصر بالدورة الدولية بعد أن رفع رصيده بقيادة مديره الفني شوقي غريب الى 4 نقاط متفوقا على البرازيل التي اكتفت بحصد 3 نقاط وجاء منتخب كوريا الجنوبية ثالثا وأخيرا برصيد نقطة واحدة.