البدري: من هاجمني يطمع في منصبي

دوليه

ظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سعيدا للغاية عقب الفوز على توغو بنتيجة 3-1 في عقر دارها بالجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.وقال البدري عقب المباراة انه يحاول بناء فريق قوي لمنتخب مصر واعدا الجماهير بتحقيق الأهداف المطلوبة وعلى رأسها التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية وبلوغ مونديال 2022. وأضاف «تعرضنا لظروف صعبة على رأسها اصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا ثم محمد النني لاعب آرسنال وغيابهما أصابني بالحزن ولكني حاولت منح الثقة لجميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الثنائي».وأكد أن منتخب مصر يستحق التحية لأن لاعبيه بذلوا مجهودات بالغة خاصة مع ارتفاع درجة الرطوبة في توغو. وزاد «واجهت ظروفا صعبة للغاية بعد جائحة كورونا وأحاول تجديد الدماء بدفع بعض العناصر الجديدة». وأكد أنه يتعرض لانتقادات غير مبررة مضيفا «للأسف هناك هجوم له أسباب ورواسب وبعيد عن المنطق».وأتم «أحزن لأن الهجوم يأتي من أشخاص أرادوا مكاني أو العمل بالجهاز الفني وبعض الاعلاميين هاجموني لرفضي الظهور معهم لأنني فقط لا أحب كثرة الظهور الاعلامي».