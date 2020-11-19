استفهام كبير لتعليم الرياضة عن بُعد

محلية

ما زلنا نعاني من قرارات الحكومة خصوصا من وزارة الصحة فيما يتعلق في الشأن الرياضي رغم ان هناك أنشطة تم السماح بها تتصف بالاختلاط والتقارب فيما بين مزاولي الانشطة الرياضية في الاندية الصحية... ونحن ما زلنا في قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية الاساسية ندرس الطلبه المقررات العملية عن بعد بما فيها مقرر السباحة! فبالامس جاءت آراء بعض خبراء التعليم وبعض وزراء التربية السابقين (أ.د. موضي الحمود) يرفضون نتائج اختبارات التعليم عن بعد في المراحل الدراسية المدرسية.. وان هناك سوء تقدير لقدرات الطلبة الحقيقية ما سيؤثر على مستوياتهم الدراسية عند انتقالهم لمرحلة الجامعة.. ولا اخفي سرا بأننا تقدمنا بطلب لاجراء الاختبارات النهائية للمقررات العملية عمليا الا اننا واجهنا رفضا من وزارة الصحة. رغم اننا في الايام الماضية استطاع قسم التربية البدنية ان يجري اختبارات القبول للمتقدمين لقسم التربية البدنية والرياضة (ذكور واناث) بعدد يقارب من خمسة الاف طالب وطالبة لكي نقيم قدراتهم البدنية والسباحة والقوام قبل قبولهم بالقسم حيث اننا لدينا اكثر من ثلاثين مقررا عملياً يجب ان يدرسها الطلبة... فللعلم عندما اجرينا اختبارات القدرات تم تنظيمها بأسلوب آمن وكان لاعضاء هيئة التدريس بالقسم ولرئيس القسم وعميدها دور فعال في انهائها من غير اي اصابة بالمرض.. فشكرا لمن ساهم بهذه الاختبارات العملية والتي اثبتت للادارة العليا اهمية اجراء الاختبارات العملية في نهاية اي مقرر عملي.. وهذا ما يتم تطبيقه بالكليات والجامعات المشابهة في دول الخليج والدول العربية.. فالتعليم عن بعد لا يصلح للمقررات العملية ويمكن تطبيقها عمليا بأقل عدد من الطلبة في الساعة الدراسية.. فأرجو ان تعيد ادارة التطبيقي النظر في اسلوب تدريس واختبار المقررات العملية الرياضية وان نحرص على تطبيقها بتوفير كل وسائل التباعد الصحي، فجودة التعليم يجب ان لا تمس.. واتمنى ان تتحرك هيئة الرياضة او اللجنة الاولمبية الكويتية للطلب من ادارة القبول بمراعاة ابنائنا الرياضيين خصوصا لاعبي المنتخبات الوطنية الذين تم الكشف عليهم في اختبارات القدرات فهم من الفئة التي تستحق ان تقبل في القسم العلمي للفصل الدراسي القادم.. والله من وراء القصد.

