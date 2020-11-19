العربي وكاظمة يواجهان الساحل والشباب

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تُستأنف اليوم مسابقة دوري التصنيف باقامة 3 لقاءات في الجولة السابعة تجمع الشباب مع كاظمة على ستاد صباح السالم، والعربي مع الساحل على ستاد الصداقة والسلام، وبرقان مع التضامن على ستاد ناصر العصيمي، وتستكمل الجولة غداً بأربع مباريات حيث يلتقي اليرموك مع الكويت، والفحيحيل مع الجهراء، والصليبخات مع النصر، والقادسية مع السالمية.

في اللقاء الأول، ينتظر كاظمة صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط مهمة صعبة عندما يواجه الشباب الثامن برصيد 8 نقاط، ويقدم البرتقالي بقيادة مدربه الاسباني روبرتو بيانكي أداءً متذبذباً حيث فاز في مباراتين على الساحل والتضامن وخسر في واحدة أمام الفحيحيل وتعادل في 3 مناسبات مع السالمية والنصر والكويت.

ولم يرقَ مستوى الفريق بعد الى مستوى الطموح خصوصاً بعد ثورة التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق والاعتماد على أسماء جديدة مثل بندر بورسلي ومحمد العازمي ووليد التورة وعبدالله الجزاف وبدر ذكر الله وعلي عتيق.

في المقابل ظهر الشباب الذي يقوده مؤقتاً المدرب المساعد مالك جون مستويات جيدة في ظل تألق المحترفين أوسينو نداي وأوسينو سيزار وعبدالهادي خميس وعبدالمحسن التركماني.

وفي المباراة الثانية، يطمح العربي الى تحقيق انتصاره الثالث في المسابقة والارتقاء أكثر في سلم الترتيب حيث يحتل الأخضر حالياً المركز التاسع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الشباب وبرقان.

وظهر العربي المتوج بكأس الأمير الموسم الماضي بصورة غير مرضية في الجولات الماضية باستثناء الفوز على القادسية في الدربي، فتعرض للهزيمة على يد برقان وتعادل مع التضامن والجهراء، قبل أن يفوز على اليرموك بصعوبة في الجولة الماضية.

ورغم أن الجماهير العرباوية استبشرت خيراً بعد اقالة اللبناني باسم مرمر واسناد المهمة الى الوطني أحمد العثمان الذي قاد الأخضر للفوز على القادسية، الا أن التعادل بعدها مع التضامن والفوز الصعب على اليرموك أثار القلق مرة أخرى.

وفي الوقت الذي يستعيد فيه العربي لاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو والسوري أحمد الصالح ، سيفتقد نجمه الليبي الهادي السنوسي الذي شارك مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي. على الجانب الآخر، يريد الساحل الذي يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط أن يحقق فوزه الثاني على التوالي والرابع في المسابقة.

وبدأ الفريق الذي يقوده الوطني يوسف جالي بداية جيدة بتحقيق انتصارين متتاليين قبل أن يخسر في 3 مباريات متتالية، ثم استعاد توازنه في الجولة الماضية بالفوز على خيطان.

وفي المباراة الأخيرة، يتطلع التضامن الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط الى الظفر بالنقاط الثلاثة عندما يواجه برقان العاشر برصيد 8 نقاط، وخسر التضامن مباراته في الجولة الماضية أمام كاظمة 1-2 في الوقت الذي تعادل فيه برقان مع الصليبخات بهدف لمثله.

