القادسية وكاظمة يلتقيان برقان والقرين في «السلة»

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يخوض القادسية مواجهة لا تخلو من صعوبة عندما يواجه برقان 07:30 مساء اليوم، فيما يلتقي كاظمة مع القرين قبلها في 05:30، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري كرة السلة، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتساوى القادسية وكاظمة والقرين في صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك برقان نقطتين. يذكر أن نظام الدوري التمهيدي ينص على تأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام«بلاي اوف» من ثلاثة مباريات بطريقة المقص.

وتبدو المنافسة في المجموعة الثانية محصورة بين 5 أندية على الأربع بطاقات هي القادسية وكاظمة والقرين وبرقان واليرموك فيما يبدو الصليبخات بعيداً عن المنافسة قياساً على المستويات التي قدمتها الفرق لغاية الان.

في المباراة الأولى، التي تجمع كاظمة مع القرين تبدو المنافسه على أشدها بين الفريقين حيث تغلب كاظمة على برقان والصليبخات وجمع أربع نقاط فيما تغلب القرين على اليرموك وبرقان وجمع الرصيد ذاته. ويريد كل فريق تحقيق الفوز في اللقاء للاقتراب أكثر من التأهل لا سيما ان مستوى الفريقين متقارب اذ يعتمد كاظمة بقيادة مدربه الصربي ايفان جيرميتش على مجموعة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم نجم الفريق وقائده احمد البلوشي الى جانب يوسف بورحمة واحمد المطيري وعبدالعزيز ريحان وعبدالعزيز فالح، فيما يعول القرين بقياده مدربه التونسي نضال عبدالكريم على لاعبه المتميزين أمثال محمد المطيري ومحمد السليم ومحمد غالب وفهد توفيق وماجد حسين، ومن المتوقع ان تشهد المباراة ندية واثارة.

وفي المواجهة الثانية يحاول الاصفر تأكيد فوزه على اليرموك والصليبخات فيما، يطمح برقان الى تعويض خسارته من كاظمة والقرين. ويمتلك الفريقان نجوم مميزين أمثال عبدالمحسن مرتضى وعبدالله الصراف وفهاد السبيعي وعبدالله توفيق من جانب القادسية، واحمد سعود وعبدالله سالمين وفارس الفضلي وحمد العلي لدى برقان.

