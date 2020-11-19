سيدني يلتقي شنغهاي اليوم

دوليه

يتواجه سيدني الأسترالي مع شنغهاي الصيني اليوم على ستاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 18 نوفمبر الجاري وحتى 13 ديسمبر المقبل.

ويحتل سيدني المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة خلف تشونبوك الكوري الجنوبي الثاني بفارق الأهداف فيما يتصدر يوكوهاما الياباني فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقبع شنغهاي في المركز الأخير دون أي نقطة.

من جانب آخر، اتخذت اللجنة المنظمة المحلية العديد من الاجراءات المهمة قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا،التي تقام وسط اجراءات صحية صارمة، حيث خضع جميع المشاركين في البطولة من اللاعبين والمسؤولين والمنظمين لتدابير صحية صارمة كاجراء وقائي لمكافحة جائحة «كوفيد- 19»، وهي الاجراءات الصحية التي تتبعها اللجنة المحلية المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكافة الجهات ذات الصلة في الدولة.

وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الصحية الصارمة والتدابير الوقائية وأجريت العديد من اختبارات الاخلاء الوهمية فيما يتعلق بالأمن والسلامة لملاعب وستادات البطولة سواء التي ستستضيف المباريات أو ملاعب التدريب. وشملت التدابير الوقائية خضوع جميع المُشاركين لفحص«كوفيد-19»، واستخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم لكافة استادات البطولة ومواقع التدريب ومرافق الاعلام، اضافة الى تخصيص أطقم طبية في الستادات طوال فترة المنافسات.

وعلى صعيد تدابير واجراءات الأمن والسلامة لملاعب ومنشآت البطولة، تم تنفيذ عملية اخلاء وهمي للملاعب، وذلك بهدف التأكد من مستوى زيادة الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة، وتوعية موظفي الستادات وأفراد الأمن الخاص باجراءات الاخلاء الفعالة حيث تهدف هذه الاجراءات والتدابير لاخراج البطولة بالشكل المميز على جميع الأصعدة والمستويات.

