«أندية العالم» في قطر فبراير المقبل

دوليه

عبر رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة عن سعادته لاعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اول من امس عن استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم للأندية (فيفا 2020) خلال الفترة من الاول إلى 11 فبراير المقبل. وقال الشيخ حمد في تصريح صحافي «سننطلق في اعدادنا لاستضافة هذا الحدث المهم للمرة الثانية من النجاح المبهر الذي حققناه خلال تنظيم نسخة العام الماضي من البطولة والتي شهدت مشاركة آلاف المشجعين من أنحاء العالم». واوضح: «لا شك أن استضافة هذا الحدث سيؤكد جاهزيتنا نحو استضافه كأس العالم 2022»، متمنيا لجميع الأندية كل التوفيق ومشاهدة مستويات فنية تليق بهذه البطولة». من جهته قال الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والارث حسن الذوادي في تصريح مماثل أن استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية «تتيح لنا فرصة مثالية لاكتساب مزيد من الخبرات مع اقترابنا أكثر من تنظيم مونديال 2022 بعد نحو عامين من الآن». وكان من المقرر اقامة منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل الا أن التطورات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حالت دون ذلك. وفي ضوء انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في قطر خلال الأشهر الأخيرة يتوقع اتاحة الفرصة أمام المشجعين من داخل الدولة لحضور منافسات البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم حيث سيعلن عن تفاصيل تذاكر المباريات في وقت لاحق. وتأهل للمشاركة في البطولة الى الآن فريقان هما نادي الدحيل الفائز بدوري نجوم قطر الموسم الماضي ممثلا عن الدولة المستضيفة وبايرن ميونيخ الألماني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وسيكتمل عقد الأندية المشاركة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المنافسات في الاتحادات القارية المتبقية.