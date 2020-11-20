الخالد: تعزيز الثقة بالاقتصاد وتحقيق الإصلاحات

أول النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال د. أحمد عبدالرحمن الملحم وأعضاء الهيئة حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية 2019/2020.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها هيئة أسواق المال لتحقيق المزيد من الإنجازات مع أهمية إبرازها الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ويسهم في تحقيق الإصلاحات المنشودة.

