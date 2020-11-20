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أول النهار

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«هيئة الأسواق» شاركت في اجتماع «الايسكو»


أعلنت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع السنوي ال45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) خلال الفترة بين 9 و18 نوفمبر الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الخميس إنها شاركت على هامش اجتماع المنظمة باجتماعات ثلاث لجان منبثقة عن المنظمة تطرقت إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك وموضوعات تنظيم الأوراق المالية في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط.
وأفادت بأن الاجتماعات تطرقت أيضا إلى موضوعات عدة أبرزها التنمية المستدامة للأسواق إضافة إلى آخر التطورات حول العمل المشترك بين منظمة (الايسكو) ومجلس الاستقرار المالي.


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