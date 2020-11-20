العفاسي: تفعيل احترام القانون الدولي الإنساني

أول النهار

ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي الاجتماع السنوي الثالث للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بحضور جميع ممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية والأعضاء في اللجنة.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي: إن الاجتماع استعرض جدول الأعمال الذي كان يتمحور حول عرض التقرير السنوي للجنة واعتماد خطة العمل الخاصة بالعام القادم.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد تقرير اللجنة فيما تم إنجازه على صعيد مواءمة التشريعات الوطنية والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

وافادت ان الاجتماع استعرض مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية في صورته النهائية ومذكرته الإيضاحية وكذلك الوثائق الخاصة باقتراح تصديق الكويت على البرتوكول الثاني لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة. وذكرت انه تم ايضا استعراض ما يقوم به فريقا العمل المشكلان حديثا لإعداد مشروع قانون لحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومشروع لتعديل قانون حماية الآثار من أجل إدراج الأحكام الخاصة بالممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح.

وقالت (العدل) إن اللجنة انتهت من إتمام الدورة التدريبية الأولى لتدريب المدربين من مختلف القطاعات الحكومية وما أسفر عنه من نتائج بإلحاق الحاصلين على المراكز الـ 10 الأولى بدورات تخصصية انعقدت بالخارج.

وأشارت الى انه يجري حاليا اتمام الدورة الثانية مما يتيح توفير كوادر وطنية متخصصة في جميع قطاعات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت ان الاجتماع استعرض ما تم الاتفاق عليه بشأن إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المقررات التدريبية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ومحتوى المقررات التي تم البدء بتدريسها بالفعل فضلا عما أجرته اللجنة من مشاورات مع كلية علي الصباح العسكرية وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من أجل تطوير ما هو قائم بالفعل من برامج ذات صلة.

ولفتت الى انه تم عرض كل تقارير العمل التي جرت مع إدارة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم وكذلك جامعة الكويت اضافة الى ما أنجز من عمل على صعيد التعاون الدولي والإقليمي ومذكرتي التفاهم الموقعتين مع قطر والمغرب ومذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

