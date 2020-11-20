تعاون بين «مجلس الأسرة» و«سوروبتمست»

أول النهار

عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الاجتماع الخاص لمناقشة اعتماد بروتوكول التعاون مع جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، وذلك برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري وحضور ممثلين عن الجمعية وممثلين عن المجلس. وناقش بنود البروتوكول تمهيدا لاعتمادها انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على دور المرأة في التمكين الصحي والاقتصادي والبيئي والقيادي في المجتمع الكويتي، وتطبيقا لأهداف توجه الدولة لرؤية (كويت جديدة) لمستقبل مزدهر ومستدام. واكد المجلس رغبته وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع في تطوير الشراكة المجتمعية في مجال تطوير العلاقات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز دور المرأة في الأسرة كما ورد في المادة (9) من الدستور الكويتي. واوضح ان رغبة الطرفين تلاقت في هذا البروتوكول المشترك في تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمه للمرأه الكويتية وخاصة من تتعرض للتمييز، وذلك من خلال عدة محاور تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع ومن بينها اعداد البرامج الداعمه للمرأة والتي تؤدي الى حمايتها.