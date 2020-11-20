«إحياء التراث» تطلق اليوم حملة لمساعدة 500 أسرة

أول النهار

تطرح جمعية إحياء التراث اليوم حملة جديدة وفزعة خيرية باسم (صدقة السر)، يتم من خلالها توفير كسوة الشتاء لـ (500) أسرة محتاجة داخل الكويت من خلال إعطاء كوبون مشتريات لكل أسرة بقيمة (30) ديناراً لتشتري لأبنائها ما يحتاجونه من ملابس. وتهدف الحملة إلى توزيع كسوة الشتاء على (1000) عامل فقير، حيث تبلغ قيمة حقيبة الكسوة للعامل الواحد (5) دنانير، وفي حال اكتمال مبلغ المرحلة الأولى سوف يتم فتح مرحلة ثانية يتم من خلالها توفير الكسوة لـ (500) أسرة إضافية. وقد تميزت حملة صدقة السر التي أطلقتها جمعية إحياء التراث الإسلامي هذا العام بالتركيز على المشاريع الخيرية داخل الكويت، والتي كان من آخرها حملة لمساعدة (333) طفلاً من أبناء الأسر المعوزين داخل الكويت ضمن مشروع إعانة (الأسر المتعففة) ، وكانت المساعدة عبارة عن توفير حقيبة دراسية ومستلزمات شخصية بقيمة (30) د.ك، هذا وقد سبق طرح عدة مشاريع موجهة لفئات معينه داخل الكويت مثل مشروع ( أم الأيتام ) لكفالة الأرامل وانتهى بكفالة (88) أرملة وأسرتها داخل الكويت، كذلك مشروع مساعدة مرضى غسيل الكلى داخل الكويت، ومشروع ثالث تم تخصيصه لسداد الإيجارات المتأخرة للمعسرين من المحتاجين في الكويت، حيث تم اعتماد مائة أسرة لسداد الإيجارات عنها ولمدة ستة أشهر.