«الصحة» ترفض تصويت المصابين بـ«كورونا»

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علمت «النهار» أن وزارة الصحة أبلغت اللجنة العليا للانتخابات رفضها السماح لمصابي «كورونا» بالحضور الى مراكز الاقتراع في الخامس من ديسمبر المقبل للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020.

وأكدت المصادر أن السلطات الصحية رأت أن حضور المصاب «المحجور أساسا» الى مراكز الاقتراع فيه خطر كبير على تفشي انتشار فيروس كورونا وكذلك مخالفة صريحة لقانون تطبيق الاجراءات الوقائية والأمراض السارية.

واشارت المصادر الى أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس حاليا تأثير قرار منع الناخبين المصابين والمسجلين في برنامج «شلونك» من المشاركة بالتصويت بتقديم بعضهم طعونا في نتائج الانتخابات لعدم استناد قرار منعهم الى اسس دستورية وقانونية.

وأكدت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الصحة ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات لبحث الموضوع منوهة الى أنه سيتم عرض فكرة استحداث لجنة اقتراع خاصة في كل دائرة لاستقبال المصابين بـ«كورونا» مع فرض اجراءات احترازية ووقائية مشددة.