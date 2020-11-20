الأولى

اعتمد مجلس الوزراء الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية وكلف الجهات المعنية باستيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

واوصت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية بتطبيق نظام الحجر الالزامي لمدة أسبوعين وفق الاشتراطات الصحية.

وتنقسم الخطة إلى جزأين رئيسيين الأول منها فني متعلق بالسفر ويتعلق بالإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الالكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج إلى البلاد وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

ويشمل الجزء الثاني من الخطة الأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

