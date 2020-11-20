«الإدارية»: شطب 13 مرشحاً أبرزهم الداهوم وإعادة 8 لكشوف الانتخابات

الأولى

قضت المحكمة الإدارية امس بالغاء قرار شطب 8 مرشحين هم يوسف الغربللي وصلاح الهاشم وخالد النيف المطيري وعايض ابو خوصه وطلال دشتي وباسل السعد وحسن السبيعي وفاضل اسد وأعادتهم الى سجل كشوف المرشحين.

وايدت المحكمة قرار شطب 13 مرشحا اخرين هم بدر الداهوم، فاضل الدبوس، أحمد الخشنام، محمد الحداد، أنور الفكر، هادي الوطري، علي التركي، ابراهيم دشتي، وليد الغريب، كوثر صادق، بكر الرشيدي، هاني حسين وليلى العثمان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم الطاعن بدر الداهوم ان المدعي أدين في القضية رقم 13/2012 جنايات أمن الدولة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية، الأمر الذي يكون معه محروما من الترشيح وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وزادت : لا ينال من هذا النظر القول بأن المدعي ارتكب هذه الجريمة بتاريخ 10/??/2012 في حين أن القانون رقم 27 لسنة 2016 لم يعمل به إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية فهذا القول مردود عليه بان القانون - بوجه عام - يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه.

واضافت : ليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر ما يمثل أثراً رجعيا بل أن مقتضى ذلك ولازمه هو اعمال قاعدة الأثر المباشر ومن ثم فإنه ليس بمستغرب اشتراط عدم الإدانة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية، لما في ذلك من دلالة على صلاحية المرشح لأداء ما يناط به من مهام تستلزمها الواجبات الوطنية العامة في ظل القسم الذي يجب أن يؤديه وفقا للمادة (91) من الدستور قبل أن يتولى أعماله بأن يكون مخلصا للوطن وللأمير وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.