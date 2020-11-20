الكويت تتوسع في الأمن الغذائي باستثمارات ضخمة

الأولى

قالت مصادر مطلعة ان الكويت تتوسع عبر أذرعها الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، عالمياً وإقليمياً، عبر تحركات انتقائية، تستهدف توفير الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي وتأمين السلع الاستراتيجية وقت الأزمات. (طالع ص 07)

وبينت المصادر لـ النهار أن جائحة كورونا دفعت الهيئة العامة للاستثمار للعمل على إعادة استثماراتها بالشكل الذي يحقق أعلى عائد، وبمخاطر تكاد تكون منعدمة، وذلك في ظل استمرار تداعيات الجائحة، التي كان من بين أهم دروسها التركيز على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية التي تحتاج إليها البلاد.

ولفتت الى أن من بين الآليات التي تستهدف الكويت تنفيذها، ما يتعلق بالتوسع في شراء الأراضي الزراعية في الأماكن ذات الجودة العالية في مختلف دول العالم، وبما يتيح تحقيق التنوع في مجال السلع الاستراتيجية.

وأشارت المصادر أن أزمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للتحوط الغذائي مثل شراء الأراضي الزراعية والتحوط ضد أية أزمات مستقبلية.

كما تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال توظيف استثماراتها في المجال الزراعي إلى تنويع تلك المحفظة بين الدول لخفض درجة المخاطرة وتنوعها، خاصة وأن بعض الدول التي تمتلك ميزة في القطاع الزراعي، تكون معرضة لمخاطر وتهديدات سياسية أحياناً.