علاج السكري بلا أدوية!

الأولى

ماذا آكل؟ هذا سؤال يؤرق مرضى السكري في كل انحاء العالم يوميا. لكن علماء وباحثين في هذا المرض قدموا اجابة مغايرة على هذا السؤال في اليوم العالمي للسكري الذي صادف 14 نوفمبر الحالي، والجواب لايتعلق فقط بحمية تخفف هاجس الارتفاع والهبوط بل انها تصلح لعلاج المرض بحد ذاته.

وبحسب بحث نشر في مجلة ذا لانسيت دايبيتز أند إيندوكراينولوجي الطبية. فقد أجرى باحثون من قطر دراسة عن مدى تأثير إنقاص الوزن على مرض السكري. واتبع المشاركون حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية تقوم على 3 وجبات سائلة فقط، وبعد 3 أشهر تم إدخال الطعام العادي تدريجيا لمدة 3 أشهر ثم الطعام العادي وكانت النتيجة أن داء السكري تراجع دون أي أدوية لدى 61% من المرضى الذين خضعوا للحمية.

وفي تصريحات لموقع قناة الجزيرة الالكتروني قال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض في قطر رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية ان الدراسة التي دامت سنتين ممولة من قبل صندوق قطر للبحث العلمي، وهي تهدف إلى معرفة نتائج إنقاص الوزن بنسبة 10-15 كيلوغراما عن طريق حمية شديدة. وساهم فيها مؤسسة حمد الطبية، وكلية كورنيل الطبية، ومؤسسة الرعاية الأولية والجمعية القطرية للسكري.

وشارك في اجرائها مرضى سكري من النوع الثاني فوق 18 عاما ولديهم زيادة وزن وظهر عليهم المرض خلال السنوات الثلاث السابقة. وقسم المشاركون الـ 158 عشوائيا إلى مجموعتين: الاولى تابعت علاجها بالأدوية المناسبة والثانية تم إيقاف كل أدوية السكري تماما عنها وتم إلزامها بالحمية. وفي نهاية السنتين لوحظ تراجع داء السكري بنسبة 61%، بدون أية أدوية لدى المرضى الذين خضعوا للحمية. كما ان مرضى المجموعة الثانية الذين لم يتراجع المرض عندهم سجلوا معدلات سكر أفضل بكثير من اولئك الذين عولجوا بالأدوية بالإضافة إلى تحسن ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية لدى كل من خضعوا للحمية.

وقال ابو سمرة: ان الدراسة اثبتت ان هناك علاقة ثابتة بين نقص الوزن ونسبة تراجع السكري أكثر. مشيرا الى انه ليس من الضروري أن يتبع المريض حمية مشابهة للدراسة ويمكنه ان يكتفي بحذف الأطعمة التي فيها سعرات حرارية كثيرة ويستبدلها بأطعمة صحية وقليلة السعرات الحرارية كالسلطات والخضراوات، والخس والخيار والجزر، ولحم الدجاج الأبيض المشوي أو المسلوق، وما شابه. واضاف على المريض مهما كانت حالته الجسدية أن يتحرك بما يقدر عليه.

من جهة ثانية قال ابو سمرة ان بحثا لم ينشر بعد يؤكد أن الأسر التي يعاني معظم أفرادها السكري ليس لديهم جينات ممرضة أكثر من غيرهم، وبدأنا نعتقد أن أفراد هذه الأسر يشتركون في العادات والطباع ونمط الحياة ربما أكثر من اشتراكهم في المورثات.