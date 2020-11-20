وزير الصحة: استقرار عدد حالات العناية المركزة

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قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان الوضع الصحي للبلاد خلال الايام الماضية شهد زيادة في اعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا مع استقرار عدد حالات العناية المركزة.

وكان مجلس الوزراء استمع إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات جائحة كورونا على مستوى العالم .

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138822 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 859 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد -19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7537 حالة.

وأشار السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 6758 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1035985 فحصا.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 587 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 130426 حالة.