القروض الشخصية.. بلا فواتير

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علمت النهار أن البنك المركزي، ألغى شرط الفواتير للحصول على القروض الشخصية.

وقالت مصادر مصرفية، إنه تم الغاء خانة الفواتير على نظام الساي نت سواء للمعاملات المفتوحة أو المغلقة لجميع البنوك وشركات التمويل، موضحة أن النظام المعمول به سابقاً بوضع بلاك ليست للعميل الذي لم يقدم فواتير عن قرضه على شبكة الساي نت لم يعد معمولاً به، وبالتالي يحق للعميل طلب الحصول على قرض جديد، ويبقى القرار لدى البنك المقرض الذي بات عليه التأكد من تاريخ العميل الائتماني من خلال شبكة الساي نت.

وقالت المصادر إنه تم منح شركة الساي نت حق جمع المعلومات الائتمانية من جميع الجهات المصرفية والتمويلية وشركات البيع بالأقساط والدفعات المنتظمة والإيجارات والجهات الحكومية التي تعد بياناتها مهمة في توفير بيانات احصائية يمكن من خلالها وضع تصنيف ائتماني لكل عميل، وبالتالي وضع قاعدة معلومات يمكن من خلالها تحديد جدارة العملاء ومخاطره، سواء في منح التسهيلات المالية والائتمانية والشراكات والتأجير والمنح والتعاون وغيرها من أنواع المعاملات. وشددت المصادر على أن القرار الجديد سيساعد قطاعات الأعمال على معرفة عملائها من الأفراد والشركات من العملاء والموردين، وفقاً لتصنيفهم الائتماني.