رومانوسكي: تضحيات الكويتيين الكبرى وكفاحهم مفخرة

وطن النهار

وصفت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي العلاقات الأميركية بالقوية والتاريخية والممتدة أكثر من 100 عام، لافتة الى أن البلدين سيحتفلان بمرحلة مهمة من تاريخ العلاقات الثنائية ألا وهي الذكرى الـ 30 لتحرير الكويت، موضحة أن السفارة رتبت العديد من الفعاليات المشوقة موضحة أن الفيلم الوثائقي «معركة السماء والأرض.. العاصفة والدرع» يأتي في اطار فعاليات السفارة للاحتفال بالذكرى الـ 30 لتحرير الكويت والتي ستستمر حتى الـ 26 فبراير العام القادم.

وأشادت رومانوسكي بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، موضحة أن د. علي حسن المخرج وكاتب السيناريو قدم عملا وثائقيا مميزا يوضح بشكل كبير ما قدمه الكويتيون والأميركيون من أجل تحرير الكويت.

وأضافت لقد كنت أعمل في وزارة الدفاع قبل 30 عاما وأتذكر جيدا اليوم الذي استيقظ فيه الكويتيون على فاجعة كبيرة وعالم مختلف عن عالمهم، ولقد تصرفت الولايات المتحدة بسرعة بقيادة جورج بوش الأب وشجبت الاحتلال العراقي فورا وفي الـ 7 من أغسطس أطلقت الولايات المتحدة عملية درع الصحراء للدفاع عن الكويت وجيرانها في الخليج وفي شهر يناير أطلقت عاصفة الصحراء التي طردت القوات العراقية من الكويت في فبراير 1991.

وأشارت الى أنه خلال هذه الفترة من تاريخهم عمل الكويتيون وكافحوا من أجل الحفاظ على سيادة بلدهم وقدموا تضحيات كبيرة وعلى الشعب الكويتي أن يفخر بما قدمه وعلينا أن نفخر نحن أيضا في الولايات المتحدة بالعلاقات المتميزة التي تجمعنا مع الكويت كحليف لدينا معه روابط عديدة وتجمعنا معه جهود مميزة لحفظ السلام ودعم الاستقرار في المنطقة. وشددت على أن الحوار الاستراتيجي الأميركي – الكويتي مظلة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الثنائي، موضحة أن وزير الخارجية الكويتي د. أحمد الناصر سيزور الولايات المتحدة في 24 نوفمبر الحالي في اطار ذلك الحوار. واشادت بما حمله فيلم العاصفة والدرع للمخرج الكويتي الدكتور علي حسن من حقائق واحداث أظهرت الدور الكبير للدبلوماسية والخطط العسكرية لقوات التحالف في عملية تحرير الكويت.

وأضافت في تعليقها بعد مشاهدة الفيلم الذي عرض ضمن أمسية ثقافية بعنوان معركة السماء والأرض ان الفيلم أظهر الدور الكبير للأمم المتحدة وللجنرالات والدبلوماسيين ونقل للجميع كيفية انشاء التحالف الدولي لتحرير الكويت، لافتة الى ان الارادة السياسية قد تحولت الى قوة عسكرية.

العاصفة والدرع

وبدوره قال المخرج وكاتب السيناريو للفيلم د. علي حسن أن أهم ما يميز فيلم العاصفة والدرع معركة السماء والأرض هو أنه يوثق عملية تحرير الكويت على لسان شهود العيان، موضحا أن الفيلم محصلة دراسة وافية ومستفيضة وكشف أن عملية عاصفة الصحراء هي المعركة الحقيقية لتحرير الكويت، كما بين الفيلم دور أبطال الكويت «صقور الجو» وبسالتهم في تأمين موكب الشيخ جابر الأحمد الى مدينة الخفجي ليدخل السعودية، لأول مرة تطير طائرات السكاي هوك والميراج من الشوارع الرئيسية، كما بينا الدور الذي قامت به القوات المصرية في عملية التحرير.

ومن جهته قال ملحق الدفاع الأميركي ورئيس مكتب التعاون العسكري في السفارة ومستشار السفيرة فيما يتعلق بالدفاع والأمن القومي العميد سلاتين اننا اليوم في الذكرى الـ3 لاقامة التحالف الدولي لتحرير الكويت الذي أعتبره من وجهة نظري من أنجح التحالفات عبر التاريخ، ومن أكثر الانتصارات التي حققها العسكريون في التاريخ الأميركي.

وأضاف ان هذا التحدي كان الأنجح عبر جميع الأحداث التي شهدتها العسكرية الأميركية، لافتا الى ان تشكيل التحالف جرى خلال فترة قصيرة لم تزد عن 4 أشهر وهذا ما أصفه بالعمل الجبار حيث جمع القوات البحرية والبرية والجوية لنحو 37 دولة.

احتراف

من جهته أشاد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل بابداعات الدكتور المخرج علي حسن الذي تم تكريمه سابقا من قبل المجلس عن فيلمه الشهيدة أسرار القبندي، متمنيا أن ينال هذا الفيلم ما يستحقه من جوائز حيث ان الاحتراف في صياغة السيناريو وطريقة استخدام الأرشيف المناسب والجرافيك جعلت الفيلم يمتاز بالاحترافية مؤكدا أنه عمل ناجح ومتميز.

يذكر ان الفيلم عرض لمدة ساعة كاملة وشارك فيه نخبة من الشخصيات التي كان لها أثر ومشاركة في حرب تحرير الكويت وكانت عبارة عن شهادات حية من هؤلاء كما طرحت الأسئلة على مخرج الفيلم بخصوص المواد المتوفرة وغيرها من الأمور الخاصة بفترة الغزو.

