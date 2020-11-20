الكويت وأميركا ناقشتا أمن المعلومات والاستثمار المباشر

وطن النهار

عقد مسؤولون أميركيون وكويتيون، أمس مجموعة عمل ثنائية افتراضية للحوار الاستراتيجي الأميركي - الكويتي الرابع لبحث التعاون الثنائي في مجالات عدة تشمل تحسين بيئة الأعمال وتطوير قطاع الرعاية الصحية وأمن المعلومات والاستثمار الأجنبي المباشر.

ترأس المجموعة كل من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية مانيشا سينغ ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الصباح، كما شارك في هذه المجموعة عدد من ممثلي وزارة التجارة الأميركية ووزارة الصحة في الكويت وغيرهم. حضر من الجانب الأميركي كل من سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الكويت ألينا. رومانوسكي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيم ليندركينغ ومدير الشؤون الدولية في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأميركية جاريت جريجسبي.

وركزت المباحثات على التقدم الذي أحرزته الكويت والخطوات التالية لتحسين بيئة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، كما أشار المجتمعون الى أهمية قيام الكويت بتطوير نظام أمن معلومات جدير بالثقة. وسلطوا الضوء على توقيع وزارتي الصحة الأميركية والكويتية على مذكرة تفاهم كما ركزوا على الفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار الثنائي.

وقالت السفيرة رومانوسكي: «تمثل هذه المجموعة وسيلة حتمية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت». وأضافت: «نتطلع الى زيادة التعاون في مجالات رئيسة تشمل الأمن السيبراني والدفاع والطاقة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات».

