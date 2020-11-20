«بعثة الهجرة» وزعت عدة حماية لـ 4 آلاف عامل وافد

وطن النهار

قامت بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت بالشراكة مع جمعية العمل الاجتماعي والمتطوعين في الجمعية ومؤسسة ريفود غير الربحية بتوزيع عدة حماية شخصية الى ما يزيد عن 4 آلاف شخص من العمالة الوافدة، وقد شملت عملية التوزيع عدة مناطق في المحافظات، وكذلك تم التوزيع على نزيلات مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة.

وقد تم تمويل هذه المبادرة من قبل القطاع الخاص، بهدف دعم جهود حكومة الكويت المستمرة واستجابتها لاحتواء والحد من انتشار «كوفيد - 19»، وأيضاً لضمان حصول العمالة الوافدة الذين يقومون بأداء المهام اليومية على عدة الحماية الشخصية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على النظافة الشخصية ومنع انتقال العدوى. «أكد مازن أبوالحسن – رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت على مدى فاعلية الالتزام بمعدات الحماية الشخصية والتباعد الجسدي في الوقاية من العدوى للجميع وبالأخص العمالة الوافدة التي تعمل في بيئة تتعرض لخطورة الاصابة بـ«كوفيد-19»، وتشجيع الجميع على القيام بدورهم بالالتزام بمعدات السلامة للحد والتقليل من خطر انتقال «كوفيد-19» بين أفراد المجتمع»

«ومن جهته، ثمن الدكتور مبارك العازمي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة التعاون المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، وانه تم توزيع علب الحماية الشخصية على نزيلات مركز ايواء العمالة الوافدة، وأكد حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على الالتزام بكل المعايير الصحية وتطبيقها في جميع الجهات ومركز ايواء العمالة الوافدة سعياً للحد من انتشار كوفيد-19»

تفخر بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت بشراكتها الناجحة مع القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. حيث ان هذا الدعم من مختلف الجهات يُمكن بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت من الاستجابة لاحتياجات العمالة الوافدة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

