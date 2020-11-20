«العمل الخليجي» أبَّنت الأمير الراحل

وطن النهار

ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ21 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة في العمل الخليجي المشترك برئاسة الامارات العربية المتحدة التي تترأس أعمال الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وافتتح الاجتماع الافتراضي بكلمة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الامارات محمد القرقاوي اذ عبر عن تعازيه لدولة الكويت بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والى مملكة البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. كما أشاد بمسيرة عمل لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وبالحرص على انعقادها.

وبعدها استعرض الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف ما تحقق للجنة من انجازات مشيدا بالجهود المبذولة والحرص على انعقاد أعمال اللجنة حتى في ظل جائحة كورونا. وانتقلت بعدها اللجنة لاستعراض البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

يذكر ان اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك أنشأت بناء على قرار قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية عام 2008 بهدف متابعة وضمان تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.

وضم وفد الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

