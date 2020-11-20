«التقدم العلمي» أعلنت الفائزين بجائزة السميط

وطن النهار

أعلن مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية برئاسة الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة، فوز منظمة Ubongo Learning ومعهد Molteno للغة وتعليم القراءة والكتابة مناصفة بجائزة السميط للتنمية الأفريقية في دورتها لعام 2020 المخصصة لمجال التعليم تقديراً لجهودهما وانجازاتهما المتميزة في مجال التعليم بالقارة الأفريقية. وقال مجلس الأمناء ان قرار منح الجائزة الى منظمة Ubongo Learning، التي يقع مقرها في تنزانيا، جاء تقديراً للمبادرة المبتكرة التطويرية التي أطلقتها في مجال دعم الأطفال الذين يعانون سوء الظروف الاقتصادية والتي تهدف الى تقليص الفجوة الناتجة عن التباين والتفاوت في توفير التعليم للأطفال ممن ينتمون للشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل وذلك من خلال استخدام نهج تنموي واسع النطاق تم تطبيقه بالتزامن مع تقديم مواد تعليمية وترفيهية جذابة الى 17 مليون طفل في جميع أنحاء أفريقيا عبر الراديو والتلفزيون والهواتف المحمولة البسيطة. وبهذه المناسبة قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين «أظهرت المنظمتان الفائزتان مناصفة بالجائزة، منظمة Ubongo Learning ومعهد Molteno للغة وتعليم القراءة والكتابة، نتائج ذات تأثير ايجابي بعيدة المدى وقدمتا برامج مبتكرة يمكن نقلها وتنفيذها في العديد من البلدان الأفريقية»، مضيفا أن المنظمتين استجابتا بشكل مبدع للقضايا والتحديات التعليمية، بما في ذلك تلك التي تواجه الأطفال ممن ينتمون للطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل.

وذكر أنه من خلال هذه الجائزة فان دولة الكويت تقدم الدعم والتشجيع للمنظمات التي تعمل من أفريقيا ولأجل أفريقيا وتمنحها التقدير الذي تستحقه نظراَ لخدماتها ومشاريعها وبرامجها النموذجية والفعّالة، اضافة الى تفانيها في تحسين التعليم لمجموعة واسعة ومتنوعة من المجتمعات في مختلف الدول الأفريقية.

وأضاف الدكتور شهاب الدين ان الجائزة تلقت هذا العام أكثر من 90 مشاركة من 29 دولة، مشيراً الى أن الجائزة لا تقتصر على التعليم فقط بل هي مفتوحة أيضاً للمنظمات والمشاريع القائمة على الأبحاث التي نجحت في تطوير خدمات ومنتجات متميزة في مجالي الصحة والأمن الغذائي.

يذكر أن دورة عام 2021 من الجائزة ستكون مخصصة للصحة في افريقيا في حين كانت دورة عام 2019 مخصصة لمجال الأمن الغذائي.

