«البلدية»: 3 آلاف غرامة إعلانات «المنازل» الانتخابية

وطن النهار

واصلت الفرق الرقابية للمرة الثانية أعمالها الميدانية في المحافظات بمرافقة وزارة الداخلية لتنفيذ تعليمات لجنة الانتخابات في بلدية الكويت بشأن إزالة اعلانات الانتخابات العشوائية ومخالفة إعلانات المرشحين على المنازل ومنع إقامة المقار الانتخابية في محافظة الجهراء حيث تم توزيع 450 حاوية على ستة مراكز اقتراع في محافظة الجهراء وعدد من تناكر المياه و 4 نسافات لتنفيذ اعمال النظافة.

وفي هذا الشأن قال رئيس فريق ازالة المخالفات في بلدية الجهراء سليمان الغيص نفذنا جولة اليوم ( امس ) امام اللجان الانتخابية تطبيقا للاشتراطات الصحية والنظافة العامة وللاهتمام والعناية بالموقع من ناحية النظافة الداخلية والخارجية من قبل موظفي البلدية وعمالهم تنسيقاً مع وزارة الداخلية داخل المقر وخارجه ومن ناحية اخرى لو وجدنا سيارات مهملة سيتم رفعها.

وقال اشرفت الفرق الرقابية على تنظيف المقار من الداخل وتعقيمها والتطهير وكذلك إزالة الاعلانات في الشوارع وعلى المنازل حسب الاجراءات القانونية وهي انذار اول ثم انذار ثانٍ ثم نهائي وبعدها تتم ازالة الاعلان سواء داخل البيوت او خارجها ولكن الاجراءات مختلفة اذا كانت داخل البيت سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة المخالفة وكذلك عمل محضر لتحريره وغرامة من ألف الى 3 آلاف دينار على المنازل وكذلك تصل المخالفات الى 400 دينار للشوارع وسيتم عمل محاضر جديدة للمخالفات من هذا النوع.

من جهته قال مراقب النظافة دحام العنزي نفذنا حملة على 6 مدارس بمحافظة الجهراء للاطلاع على اعدادات المدارس من ناحية النظافة وازالة الاعلانات بشكل عام وايضا الحاويات فقد تم توفيرها لجميع مراكز الاقتراع في محافظة الجهراء كما قمنا بجولة ميدانية على جميع المدارس في محافظة الجهراء للاطلاع على الحاويات وتنظيف المدارس بشكل عام وتوفير العمالة وازالة الاعلانات في جميع مناطق المحافظة.

وقال «حاليا نحن بأتم الاستعداد للقيام بازالة جميع المخالفات وقسم النظافة بشكل عام يقوم بتوفير الحاويات في جميع المدارس والمقار الانتخابية وتنظيفها قبل الاقتراع وبعد الانتخابات ونقوم بإزالة السيارات المهملة من امام المدارس وفي الساحات والميادين القريبة من المقار الانتخابية تنفيذا للاشتراطات الصحية التي يجب ان يلتزم بها الجميع وعدم القائها.

واضاف وتم تشكيل اجهزة رقابية في محافظة الجهراء لجميع الادارات بقسم الازالات ولدينا مفتشون في يوم الاقتراع للوقوف على العمالة ولنظافة المدارس والساحات التي امام المقار الانتخابية.

