الاستعلام إلكترونياً عن رقم القيد ومكان التصويت

وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاعات المؤسسة الامنية لتسهيل وتبسيط الاجراءات على الناخبين خلال انتخابات مجلس الامة 2020 المقررة في الخامس من الشهر المقبل قامت الادارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للشؤون القانونية «إدارة شؤون الانتخابات» باضافة خدمة جديدة على موقع وزارة الداخلية الالكتروني http://www.moi.gov.kw تحت عنوان «الخدمات الالكترونية» الادارة العامة للشؤون القانونية- إدارة شؤون الانتخابات، حيث تمكن هذه الخدمة الناخب من التعرف على رقم القيد، اسم الدائرة، اسم الجدول، مكان التصويت، رقم اللجنة وعنوان مكان التصويت.

واوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني جميع الناخبين مراجعة الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وكتابة الرقم المدني للاستعلام عن المعلومات المطلوبة من اجل توفير الوقت والجهد.

