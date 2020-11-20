الشاهين: الاعتماد الأكاديمي تضييق على التعليم

وطن النهار

طالب مرشح الدائرة الاولى النائب اسامة الشاهين الحكومة وأجهزتها، بتحرير التعليم وتشجيعه، وليس تضييقه بما جاء في قرار «الاعتماد الأكاديمي» باعتبار من يدرس بالخارج دون اجازة دراسية او بعثة دراسية سيكون حاملاً لشهادة انتساب غير معترف بها من جهة جهاز الاعتماد الاكاديمي، واصفا القرار بالمعيب والخطأ والمضر، لافتا الى ان وزير التربية وعده بمراجعته بعد مهاتفته، قائلا: وانا مستمر بمتابعة الامر.

وقال الشاهين: ان هذا القرار سيضر من اتجهوا للدراسة على حساب رصيد اجازاتهم الخاصة واخذوا اذناً من المكاتب الثقافية، لافتا الى ان هذا القرار ينطوي على تزوير وتزييف للحقيقة فلا يجوز ان تحول الشهادة الى انتساب بينما الطالب درس دراسة حقيقية وبحضور فعلي.

وبين الشاهين ان هذه التفاصيل من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية فهو من يقرر معاقبة الموظف لانه درس او غادر البلد دون اذن او اجازة دراسية او لا يريد ادخال الشهادة في ملفي الوظيفي فهذه اختصاصات وتوجيهات الديوان، اما جهاز الاعتماد الاكاديمي مهمته التأكد من حقيقة الشهادة وعدم تزويرها وانها معتمد من جهات مسؤولة داخل الكويت ويصدق على هذه الحقائق.

