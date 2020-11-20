الشيخ: هذه حلولي لمشكلتي التوظيف والتركيبة السكانية

وطن النهار

اكد مرشح الدائرة الاولى المهندس حسين الشيخ على اهمية تدعيم الاقتصاد لبناء دولة مستقرة وقوية، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بسياسة الاحلال الوظيفي المدروس للتغلب على مشكلة البطالة وتعديل التركيبة السكانية.

وقال خلال استضافته في برنامج صالح مع «النهار» مع الاعلامي صالح جرمن انه قرر ترشيح نفسه بسبب احساسه بالمسؤولية تجاه حالة الاحباط العام لدى المواطنين بسبب الوضع الحالي موضحا ان الناخبين على درجة من الوعي تتيح لهم اختيار الافضل من المرشحين.

وشدد الشيخ على ضرورة مراجعة او الغاء قانون الجرائم الالكترونية وعدم السجن او الغرامة لاي شخص بسبب ابداء رأيه، لافتا الى امكانية الاستعانة بشركات عالمية للمساهمة في حل مشكلة التوظيف والاسكان وتنويع مصادر الدخل، بالاضافة الى محاور عديدة تحدث عنها خلال اللقاء التالي:

بداية حدثنا عن قرار ترشيحك؟

كان القرار في اخر لحظة من اليوم الاخير وفي آخر ساعة للتسجيل والدافع لترشحي هو وجود شعور عام بالاحباط لدى الناس وخوف من المستقبل وهو ما يذكرنا بأيام ما قبل الغزو العراقي وهو نفس الشعور لان الناس تخاف من المستقبل ولا تعرف ماذا سيحدث فكان امامي خياران اما ان اكون في موقف المتفرج واكتفى بالانتقاد والتذمر او اني اسعى ان اوظف مجهودي ووقتي وخبراتي مع غيري من اخواني واخواتي لتجاوز المرحلة بأقل قدر من الضرر واكبر حصيلة من الانجازات وانا بالفعل اخترت الخيار الثاني، وانا منذ ولادتي في مستشفى الاميري وهذا البلد يعطينا ونحن لم نقدم له شيئاً ويجب الا نبخل عليه ونعطي ولو شيئا يسيرا.

حدثنا عن رؤيتك حول ربط التركيبة السكانية والتوظيف؟

النظرة الحالية للموضوع نظرة ساكنة وهو علاجه من خلال فترة زمنية والوصول الى ارقام ونسب معينة، انا ارى ان الوقت عنصر اساسي فيها وتمشي في تسارع اذا تم تطبيق الفكرة التي اتبناها وفكرتي مبنية على ان سوق العمل في الكويت يعتبر اكبر موظف واكبر صاحب عمل هي الحكومة لذلك اذا اخذنا التوظيف من نظرة عامودية وافقية فالمستوى الاول هو القطاع النفطي والقطاع الحكومي والمستوى الاوسط هو القطاع الخاص الذي يتعامل مع القطاع الحكومي ويأخذ المناقصات والمشاريع من القطاع الحكومي وجل اعماله معتمدة على علاقته بالقطاع الحكومي، بالاضافة الى القطاع الخاص الذي علاقته بالحكومة تكاد تكون ضعيفة ومستقل عن القطاع الحكومي، ونحن في الكويت نتشكي من التركيبة السكانية وهنا اعرج على طبيعة الشعب الكويتي فالكويتيين قدموا من دول مجاورة مختلفة وزاولوا كل المهن المتاحة فكان منهم الحدادون والنجارون والقلاليف وغيرهم فلم يكونوا يستنكفون من العمل في الحرف والصناعات اليدوية وعندما اتى النفط درسوا في كل دول العالم ويعيش معهم اكثر من 120 جالية ويسافرون كل سنة الى دول العالم وكثير منهم زوجاتهن غير كويتيات واجنبيات فهو مجتمع متفرد من هذه الناحية وهذه الحيثيات من الصعب ان تجدها في كثير من دول العالم وهو شعب ذكي. وهنا نأتي لربط العمل والتراث بالعمل والمصلحة فهناك مثلا مواطن متخرج ويحمل شهادته وفي نفس الوقت الوافد يحمل نفس المؤهل فمباشرة يفترض انه يوظف من غير مقابلة شخصية او انه يعمل مع الوافد لمدة عامين ومن ثم يزاح الوافد ليعمل في القطاع الخاص بالمستوى الثاني او الثالث ويحل محله المواطن، وهنا تكون قد احللت المواطن بشكل منظم وقد كسب الخبرة المناسبة، بالنسبة لابناء وبنات الكويتيات فهو لهم الاولوية في القطاع الحكومي بعد الكويتي وضمن الكوتا التي اعتقد انه يجب ان تكون بنسبة 70% واذا تمكن ان يحصل على وظيفة في القطاع الخاص فله الحرية.

اما بخصوص المتقاعدين وهم لديهم خيرات كافية ويجب الاستفادة منهم لتعديل التركيبة السكانية وهم لديهم استعداد للعمل ويحتاجون مصدراً ثانياً للدخل فيعمل بالقطاع الحكومي او الخاص الذي يتعامل مع الحكومة في وظيفة غير اشرافية حتى لا يزاحم الكويتي او ابن الكويتية اما القطاع الخاص الذي لا يتعامل مع الحكومة فله حرية التوظيف، وهنا كلما عمل 40 ساعة في الاسبوع فهو يعمل مكان وافد وكذلك الموظف الكويتي يجب السماح له بالعمل باي وظيفة اخرى مع وظيفته الحكومية ولا يدخلون في نظام التأمينات الاجتماعية ويعملون تحت كيان اخر وهيئة مختلفة، وحتى الطالب يجب ان نعطيه مجالاً ليعمل اثناء الدراسة ولو بواقع 20 ساعة في الاسبوع كما هو الوضع في اغلب دول العالم، وهنا اذا طبقت هذه النظرية يصبح القطاع الحكومي والنفطي كويتيين فقط مع مرور سنوات قليلة، والقطاع الخاص يكون الادارة القانوني والموارد البشرية للكويتيين فقط.

النظام الإداري

ما رأيك بالنظام الاداري المعمول به حاليا؟

النظام الاداري يجب ان يقوم به اناس متخصصون وليس بالضرورة ان يقوم به خريجون في هذا المجال ويحتاج الى خبرات متراكمة حتى من دول اخرى وبامكانك ان تستفيد من برامج يعمل بنظام محوكم ومناسب لظروفنا، ولا يحتاج الرجوع للقانونيين كما يحصل حاليا، ويمكن تحديث هذا النظام لكل فترة زمنية.

نعاني من موضوع تجار الاقامات، فهل نستطيع من خلال نظام اداري ان نسيطر على هذه المشكلة؟

بالنسبة لتجار الاقامات فهم يعملون على جلب العمالة بناء على احتياجات العمل للحكومة ومدى حاجتها، وهنا ما المانع ان كل جهة يكون لديها الهيكل التنظيمي والعمالة المطلوبة والجهة الحكومية تستطيع الدخول للموقع ومعرفة الاحتياجات الحقيقية وهذا الامر موجود منذ الثمانينيات في المشاريع الكبرى حيث تستطيع الدخول على موقع المقاول وترى كل ما يخص المشروع ونحن الان في زمن «الاون لاين» ونستطيع ان نجبر كل صاحب عمل ان يقوم بنفس الفكرة ونعرف حاجته الحقيقية من العمالة ويسهل ايضا مراقبة الوضع بالاضافة الى الاستعانة بنظام البطاقة المدنية في تسهيل ذلك الامر.

والسؤال لماذا لا يتم العمل بكل ما ذكرت من انظمة حتى الان؟

انا لا احب ان اتدخل بنظام ديوان الخدمة لكننا مازلنا نعمل بنظام قديم وهو الاساس في كل شيء ولو اننا استعنا بشركة توظيف عالمية ربما لديها قدرات وموظفون اكثر وربما نستغني عن ديوان الخدمة المدنية الذي يعمل بنظام تحديث ترقيعي لا يتناسب ومتطلبات المرحلة.

علامات استفهام

هل تعتقد ان المشكلة في تجار الاقامات فقط ادارية ام ان هناك امورا اخرى؟

نعم لدينا قانون يخلق الفراغ الذي يسمح بوجود هذا الفراغ الذي استغله تاجر الاقامة ولو تمكنت من سد هذا الفراغ ستتمكن من الحد من المشكلة، والعقوبة لا تكفي لدرعهم في ظل وجود هذا الفراغ والفرصة للتلاعب وعلينا حل اصل المشكلة، لذلك علينا ألا نفصل الحوكمة عن النظام الاداري، وانا ارى ان الحكومة غير مقصرة لكن الاشخاص المناط بهم القيام بتلك المهام عليهم علامات استفهام ويجب مناقشتهم باعمالهم وثانيا عندما يقومون بدراساتهم يعتمدونها بمستويات عالية بينما المشكلة بالمستوى الاساسي.

إحباط كبير

ما رأيك بنسبة الاحباط العالية لدى المواطنين تجاه المجلس؟

لا الومهم طبعا وانا واحد من الناس عندي احباط كبير لذلك انا قررت دخول الانتخابات مع اني لست سياسيا بسبب نتيجة الاحباط العام ومحاولة النهوض بالبلد ومحاربة هذا الاحباط.

ما مشكلة القروض برأيك؟

عندما نرى ان ثلث الشعب يعاني من القروض فهناك مشكلة كبيرة لا تستطيع ان تتجاوزها وتقول لهم هذا ذنبكم ومن قال لكم اقترضوا وهذا الكلام الذي يتفوه به البعض، وبرأيي ان تقوم الحكومة بشراء القروض واسقاط الفوائد عن صاحب القرض واصل القرض يدفعه بحيث لا يزيد عن 15 في المئة من مدخوله الشهري، واذا جاء احد وقال هذا غير عادل خصوصا ان هناك اناساً لم يأخذوا قرضاً فنقول ان اسقاط الفوائد اذا قسم على افراد الاسرة واستنتج من خلاله نسبة لكل فرد يعوض بقدرها المواطن الذي لم يقترض كتعويض معتدل في ظل عدم زيادة الرواتب وعدم السيطرة على الاسعار وعدم ربط الراتب بمعدل التضخم ولم تسمح للموظف ان يتوظف واعطيت البنوك من 2 الى 4% في المئة فوق سعر الخصم من البنك المركزي وتأتي لتطالب المواطن الا يأخذ قرض ويجب ان تعيش على قد حالك.

حرية الرأي

بالنسبة لمحور حرية الرأي فما هو تقييمك للحريات؟

حرية الراي لا تختص بحدث او حادث معين بل هي تراكم لاحداث كثيرة، فعندما بدأنا بمعرض الكتاب وفرغت الكتاب من قيمته ومن ثم حاربت المسرح والفنانين وحددت رأيهم ومن ثم الادباء والمثقفين لم تسمح بالزيارات ومجلس الثقافة والفنون ليس له حضور بالساحة، والادباء يعتبرون هم سدنة القيم، وعندما تصدى رجال دين امتهنوا السياسة ولانها بعيدة عنه وحتى وصلنا للجرائم الالكترونية وخلقت فجوة في ذلك المجلس وتم تعبئتها وانا ارى انه لا يصح معاقبة انسان بالسجن لمجرد ابدائه رأيه.

هل ترى ان قانون الجرائم الالكترونية حقق المطلوب منه؟

ارى انه يجب ان نلغي قانون الجرائم الالكترونية من الاساس ولا يجوز سجن احد لانه ابدى وجهة نظره ولا اغرمه غرامة مالية محددة وان تطلب ذلك فيجب ان يكون بحسب دخله وليس كما يحصل بان اغرم شخصاً 10 الاف وراتبه الف واخر مدخوله عال ويغرم نفس الغرامة. وبامكاني ان اعاقب بطريقة اخرى مثلا ان احيد الشخص المسيء لفترة معينة عن السوشيال ميديا او غيره وليس السجن والغرامة.

المحور الاقتصادي

ماذا عن المحور الاقتصادي وتحديات المجلس القادم؟

اقتصادنا القائم يعتمد على النفط والتكرير والبتروكيماويات وهذا المردود يتم توزيعه من جيب الى جيب والصناعات التحويلية قليلة وهناك رسوم بسيطة تكون مصدر دخل، وتوني بلير قال عندنا شح في الارض نستطيع ان نستفيد منه والميناء ايضا وموقعنا الجغرافي بالاضافة الى توسعنا بالنفط وانا كرجل بالنفط لا ارى فائدة من ذلك التوسع او تكرر النفط الثقيل وتتورط بالكبريت ولا تستطيع التصرف فيه ولا عندك صناعات له فنفطنا ثقيل ويجب ازالة الكبريت عنه واذا لم تستطع بيع تلك الكميات الكبيرة من الكبريت ستتوقف المصافي فنحن نحتاج الى منظور متكامل والاستفادة من شركات عالمية تتوطن في الكويت وتوظف الكويتيين وتربط مخرجات التعليم فيهم وادخل في مجالات متنوعة وخلق بيئة مضافة بدلا من نقل المال من جيب الى جيب.

ماذا عن ملف المشروعات الصغيرة؟

نعم ملف المشروعات الصغيرة تأثر بالكورونا وانظلموا ومفترض ان يعوضوا بالحد الادنى على الاقل او تأجيل المطالبات المالية التي عليه.

الوضع الإسكاني

ما رأيك بالوضع الاسكاني والسكن العامودي؟

انا اعتقد انه لا مناص من السكن العامودي فالكويتي اذا تم اعطاؤه شقة 800 متر وامكانية التعديل بالغرف وغرفة غسيل وخادمة وسائق وعنده مواقف كافية وحديقة وفي موقع قريب من الديرة فسيرضى طبعا وهنا طبعا نحتاج الى اناس تخطط وتعطينا هذه الافكار المناسبة، وطريقة البناء ومواد البناء ولا بد من المشاركة من التجار والقطاع الخاص في المشاركة في حل هذه المشكلة.

كلمة اخيرة لابناء الكويت والدائرة الاولى؟

ابناء الدائرة الاولى هم ابناء الكويت كما ابناء الدوائر الاخرى وعندهم القدرة على تغيير المرشحين ولا شك انهم سيختارون الافضل وهناك تيارات منظمة خلال سنوات ولديها مرشحوها وحاليا الناس بسبب الاحباط تريد ان تحصل على منظور جديد للخروج من عنق الزجاجة والتغلب على مخاوفهم من المستقبل واحثهم على اختيار الافضل والاصلح.

