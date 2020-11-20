الكويت تتوسع في مجال الأمن الغذائي باستثمارات ضخمة

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار»، عن توجه الكويت للتوسع في استثماراتها في مجال الأمن الغذائي، عالمياً وإقليمياً، عبر تحركات انتقائية، تستهدف توفير الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي وتأمين السلع الاستراتيجية وقت الأزمات.

وبينت أن جائحة كورونا دفعت الهيئة العامة للاستثمار تستهدف من هكذا توجه العمل على إعادة استثماراتها بالشكل الذي يحقق أعلى عائد، وبمخاطر تكاد تكون منعدمة، وذلك في ظل استمرار تداعيات الجائحة التي كان من بين أهم نتائجها العمل على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية التي تحتاج إليها الكويت. وقالت المصادر أن الأمن الغذائي أولوية ملحة لدى الحكومة في الفترة المقبلة، لتدعيم الاكتفاء الاستراتيجي من الغذاء الذي تتمتع به الكويت. ولفتت الى أن من بين الآليات التي تستهدف الكويت تنفيذها، ما يتعلق بالتوسع في شراء الأراضي الزراعية في الأماكن ذات الجودة العالية في مختلف دول العالم وبما يتيح تحقيق التنوع في مجال السلع الاستراتيجية ويعطي أعلى مردود من وراء تلك الاستثمارات على المدى الطويل. وأشارت المصادر أن أزمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للتحوط الغذائي مثل شراء الأراضي الزراعية والتحوط ضد أية أزمات مستقبلية. كما تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال توظيف استثماراتها في المجال الزراعي إلى تنويع تلك المحفظة بين الدول لخفض درجة المخاطرة وتنوعها، خاصة وأن بعض الدول التي تمتلك ميزة في القطاع الزراعي، تكون معرضة لمخاطر وتهديدات سياسية أحياناً.

كما تمكنت الحكومة من توفير جميع الامكانات أمام المصانع المحلية، وتوفير المواد الخام لها من الخارج للإسراع بوتيرة الإنتاج والعمل على سد العجز في المنتجات التي يحتاج إليها السوق وتشغيل المصانع على مدار الساعة خلال فترة الأزمة وما بعدها.

ومن بين الآليات التي سعت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع جميع جهات الدولة لتوفير المستلزمات الدولية من السوقين المحلي والعالمي وطرحها في الجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة ووفق رؤية واستراتيجية حكومية شاملة.

