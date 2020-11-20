طائرات العالم تتحضَّر لنقل لقاحات «كورونا»

مال وأعمال

قالت مصادر في قطاع الطيران الإقليمي، ان شركات الشحن الجوي حول العالم، طلبت من مزودي الطائرات العالميين، على غرار ايرباص وبوينغ، تزويد أساطيلها الجوية وبشكل عاجل بمتطلبات نقل لقاحات كورونا المرتقبة، حيث يتوقع أن يشهد قطاع النقل الجوي ضغطا شديدا من دول العالم على الطلبيات مطلع العام المقبل 2021.

وأضافت المصادر لـ«النهار» أن طائرات الركاب غير مؤهلة لعمليات النقل تلك، لكن طائرات الشحن يمكن تزويدها بتقنيات تبريدية عاجلة وفي قت قصير وقياسي.

وبينت أن الكويت ودول اخرى ترتب اوضاعها مع شركات شحن عالمية، لتوصيل اَمن للقاحات دون مشكلات.

وخلال أسابيع قليلة ستكون الولايات المتحدة أول بلد يستخدم لقاح كورونا من شركة فايزر للأدوية، لكن ما زال نقل اللقاح خارج البلاد أمرا صعبا.

وهناك عوامل يجب مراعاتها عند البدء في توزيع اللقاح على رأسها درجات الحرارة المنخفضة جدا التي يجب تخزين اللقاح فيها لنقله من بلد إلى آخر، وهو ما يحد من الكميات المتاحة أو المنقولة من اللقاح.

وحتى الآن، فإنه ما من طائرة ركاب ولا حتى طائرة شحن سيكون بإمكانها الحفاظ على اللقاحات عند درجة حرارة مئوية تبلغ 80 تحت الصفر (سالب 112 فهرينهايت) المحددة من جانب شركة فايزر الأميركية للقاحها.

لكن متخصصين قالوا ان طائرات الركاب سيكون بإمكانها نقل لقاحات فيروس كورونا عند درجات حرارة منخفضة للغاية بشكل مطلوب، طالما يتم تخزينها في صناديق مصنوعة خصيصا لهذا الغرض.

وتوقعوا امكانية اجراء عملية الشحن في صناديق مصممة بشكل محدد.

وبينوا إن «الصندوق نفسه يجب أن يكون محميا من الداخل»، مضيفين أن القدرة الاستيعابية للطائرة لن تكون مشكلة، فكل طائرات الركاب في العالم يمكن تعبئتها لنقل هذه اللقاحات.

وتتوقع فايزر إنتاج 50 مليون جرعة هذه السنة و1,3 مليار في 2021، وطلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة بما فيها 20 – 30 مليوناً تُسلّم نهاية ديسمبر. وأوصى الاتحاد الأوروبي على 200 مليون جرعة، واليابان على 120 مليوناً، وبريطانيا على 30 مليوناً، وكندا على 20 مليوناً.

وتأمل شركات موديرنا وأسترازينيكا وجونسون وجونسون وسانوفي وغيرها، أن تكون لقاحاتها فعالة وآمنة لتوزيعها عالمياً.

