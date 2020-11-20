النفط تجاوز 44 دولاراً مع خفض الإنتاج ولقاح «كورونا»

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بفضل الآمال في أن ترجئ «أوبك» وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض «كوفيد-19» أثبت فعالية أكبر عما أعلنته من قبل.

وكان خام برنت مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.5 في المئة إلى 44.39 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو واحدا في المئة ليسجل 41.86 دولاراً.

قفز كلا العقدين نحو دولار بعد أن قالت «فايزر» إن النتائج النهاية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فعالية بنسبة 95 في المئة.

كانت تلك النسبة أكثر من 90 في المئة فيما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي.

قالت «مودرنا» إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضا فعالية بنحو 95 في المئة.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «أسعار النفط ترتفع ارتفاعا متواضعا اليوم بفعل الآمال في أن تقرر «أوبك+ » تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير».

وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بينما هبط مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وزاد مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 489.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 87 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 ملايين برميل إلى 144 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

